L’urlo di Vannacci contro Marine Le Pen | I Patrioti mi hanno votato no ai veti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il generale Robertoè diventato vicepresidente del gruppo deiper l’Europa. Ma il Rassemblement National non ha gradito. E il partito diLe Pen si è fatto sentire con Jean-Philippe Tanguy, vicecoordinatore della campagna elettorale di Le Pen alle Presidenziali del 2022 e con Laurent Jacobelli, già portavoce del Rn e oggi deputato. Entrambichiesto un passo indietro al generale e a Matteo Salvini. Mentre anche Jordan Bardella ha criticato le posizioni del generale. Lui, però, non ha nessuna intenzione di mollare. E in un’intervista a Repubblica va all’attacco: «Non mi risulta che il Rassemblement national possa esprimere, soprattutto a valle di una votazione già condotta». Le accuse e il generalesostiene che «l’elezione dei vicepresidenti è avvenuta all’unanimità, quindi mi sembrano posizioni sicuramente contrastanti con quanto deciso durante il suffragio.