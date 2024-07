Finanziatori pronti a trattenere 90 milioni Biden terremoto vicino?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Alcunidel Partito Democratico si preparano acirca 90 mln di dollari di fondi destinati a un comitato di azione politica (Pac) a favore di Joe, Future Forward, a causa dei timori sullo stato del presidente ultraottantenne, in corsa per la rielezione contro Donald Trump. Lo riporta il New York Times. Lo stop ai contributi segue la performance «disastrosa» del presidente nel dibattito con Trump il mese scorso, mentre la lista degli esponenti Democratici che chiedono al presidente di ritirarsi si allunga. Un consigliere di Future Forward ha detto al quotidiano che si aspetta che i finanziamenti tornino ad affluire, una volta che si sarà risolta l'incertezza sul candidato. Nuove voci, intanto, si aggiungono a quelle che da giorni chiedono un passo indietro a Joein vista delle elezioni presidenziali americane di novembre.