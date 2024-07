Costituzionalisti e giuristi contro il condono per i grattacieli fantasma a Milano

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Fermate iledilizio (perché questo è, un vero e proprio) preparato da Matteo Salvini per sanare/salvare queispuntati come funghi a, in barba alle norme urbanistiche e a fronte di oneri urbanistici irrisori, che negli anni hanno fatto la fortuna di costruttori, progettisti e sviluppatori. A chiederlo ieri sono stati una cinquantina tra, come il vicepresidente emerito della Consulta Paolo Maddalena, Massimo Villone, Carlo Iannello e Francesco Pallante,, urbanisti (Vezio De Lucia e Paolo Berdini), accademici (Tomaso Montanari) e ambientalisti (Luigi De Falco, vicepresidente di ‘Italia Nostra’), che ha sottoscritto una lettera-appello ai membri della Commissione della Camera che sta discutendo gli emendamenti del decreto “salva-casa”.