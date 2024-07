Copa America senza supplementari | così si preserva la condizione fisica dei giocatori Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2024) Laper quest’edizione ha deciso di eliminare i tempinella fase a eliminazione diretta, esclusa la finale. Una scelta di cui beneficiano sicuramente i singoli calciatori, costretti a giocare sempre di più a causa dei fitti calendari. Ryan Baldi sulsi interroga sulla possibilità di adottare questo metodo anche per gli altri tornei. Baldi scrive: “Chi si è goduto la festa del calcio servita questo mese dallaAmérica e da Euro 2024, in corso in contemporanea su entrambe le sponde dell’Atlantico, avrà notato una differenza fondamentale tra i due tornei: nella fase a eliminazione diretta del campionato sudno non ci sono i tempial termine delle partite. La Conmebol, l’organo di governo del calcio sudno, ha deciso di non far disputare i tempiin caso di parità nei quarti e nelle semifinali.