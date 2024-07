Come finisce Emma il film del 2020 ispirato al romanzo di Jane Austen

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 12 luglio 2024), ildiretto nelda diretto da Autumn de Wilde ed interpretato da Anya Taylor-Joy,esattamentescritto da, nel suoomonimo. La giovane protagonista, infatti, dopo aver trascorso del tempo ad intrecciare trame romantiche a spese della sua cerchia più intima di amicizie, si rende conto di provare dei sentimenti per Mr. Knightley. L’uomo, da parte sua, è innamorato dida lungo tempo. Tuttavia, non ha mai osato farsi avanti per paura di non essere ricambiato. I due, infatti, sono uniti dal matrimonio della sorella di lei con il fratello di Knightley. Una condizione familiare, la loro, che ha permesso di costruire una certa familiarità oltre le convenzioni sociali dell’epoca. Un immagine dacon Anya Taylor Joy – Fonte: UniversalAlla fine, però, i due si confessano i reciprochi sentimenti e convolano a giuste nozze.