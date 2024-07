Coldplay a Roma | tutte le curiosità le informazioni e la scaletta dei concerti evento della band

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 luglio 2024) Finalmente il grande giorno è arrivato e stasera ci sarà la prima delle quattro date,rigorosamente esaurite,popolarebritannica allo stadio Olimpico Isono da due anni in tournée con il loro “Music of the Spheres” in ogni angolo del mondo. Uno spettacolo straordinario di musica, luci e colori per il quale hanno compiuto uno sforzo considerevole per ridurre l’impatto di anidride carbonica, producendo finora il 59% in meno di emissioni di CO2 rispetto al loro ultimo tour negli stadi. Il viaggio terminerà a novembre in Nuova Zelanda, in contemporanea con l’uscita del loro nuovo album, Moon music. Il ritorno dei– Cityrumors.it Ansa foto Un tour infinito dove hanno macinato numeri da record e dove hanno fatto, ballare, cantare, ma soprattutto emozionare milioni e milioni di fan.