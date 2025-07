Corruzione lavori nelle carceri perquisizioni in tutta Italia

Un'ombra di corruzione scuote le carceri italiane: le recenti perquisizioni, condotte dalla Guardia di finanza di Milano in tutta Italia, coinvolgono un ingegnere del Provveditorato regionale per la Lombardia. Le indagini si concentrano su presunte tangenti legate a lavori e progetti penitenziari. Un'indagine che potrebbe rivelare un sistema di malaffare radicato e mettere sotto pressione l'intero settore. La verità sta emergendo, e i risvolti potrebbero cambiare il volto delle nostre carceri.

La Procura di Milano sta indagando per l'ipotesi di corruzione in una inchiesta con la centro un ingegnere, in servizio al Provveditorato regionale per la Lombardia - Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, in relazione alla sua funzione di progettista e direttore dei lavori in alcune carceri. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano sta eseguendo perquisizioni in tutta Italia nei confronti di più persone, alcune con funzioni al Provveditorato regionale per la Lombardia, dove sono in corso anche acquisizioni di documenti. Le accuse al centro dell'inchiesta sono turbativa d'asta, falso ideologico e corruzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corruzione lavori nelle carceri, perquisizioni in tutta Italia

