Le sorelle più seguite al mondo oasi di relax in Toscana per Kylie e Kendall Jenner

relax in Toscana, tra natura e lusso, per ritrovare il loro equilibrio e condividere momenti di pura serenità. Le Jenner, icone di stile e innovazione, dimostrano ancora una volta che il vero successo sta nel sapersi concedere pause preziose, anche tra le star più amate del pianeta. Un esempio che invita tutti a riscoprire il piacere di prendersi una pausa...

Chiusdino (Siena), 3 luglio 2025 – Per capire quante persone le seguono su Instagram facciamo un confronto. Chiara Ferragni ha 28,4 milioni di follower, loro invece 287 e 393 milioni. Sufficiente? Stiamo parlando delle sorelle Kendall e Kylie Jenner, imprenditrici, modelle, influencer, chi più ne ha più ne metta. Le due super vip americane, dopo aver partecipato al sontuoso matrimonio di Jeff Bezos a Venezia, hanno scelto un’oasi di tranquillità in Toscana per concedersi qualche giorno di relax. Con loro i figli di Kylie, avuti dalla relaazione con il rapper Travis Scott. Hanno soggiornato a Borgo Santo Pietro, un elegantissimo resort a cinque stelle immerso nella campagna senese, località Chiusdino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le sorelle più seguite al mondo, oasi di relax in Toscana per Kylie e Kendall Jenner

