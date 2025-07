Gare truccate per i lavori nelle carceri | perquisizioni in Lombardia

Un’ombra di corruzione scuote il sistema delle carceri lombarde, con gare truccate che minano la trasparenza e l’integrità. La Guardia di Finanza, sotto il controllo della Procura di Milano, ha avviato un’imponente operazione di perquisizioni, smascherando potenziali reati e cercando di riportare ordine in un settore cruciale per la giustizia. La lotta alla corruzione continua, perché solo così si può garantire un sistema più giusto e trasparente.

Guardia di Finanza in azione, c'è l'indagine della Procura di Milano

