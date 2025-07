Creta maxi incendio minaccia residenti e turisti | 1500 sfollati distrutte case e hotel | VIDEO

Un drammatico incendio a Creta minaccia la sicurezza di residenti e turisti, con oltre 1500 sfollati e case e hotel distrutti. La situazione, ormai fuori controllo, si aggrava di ora in ora, mentre la colonna di fumo avvelena l'aria rendendo ancora più critica questa emergenza. Mentre le autorità lottano per contenere il rogo, la popolazione si trova nel cuore di una crisi senza precedenti. La speranza è che gli sforzi di soccorso possano presto riportare la situazione sotto controllo.

Nel secondo giorno di roghi, i servizi di emergenza di Creta hanno descritto una situazione in parte catastrofica. Al momento, il fronte dell'incendio si estende per almeno 6 chilometri e diviene di ora in ora più incontenibile. Ad aggravare la situazione è la qualità dell'aria, resa pessima da una densa colonna di fumo che ha intossicato 4 anziani