Trump | ‘a giugno zero arrivi di clandestini’

''La polizia di frontiera ha segnalato zero ingressi di migranti clandestini nel Paese''. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump: ‘a giugno zero arrivi di clandestini’

Stati Uniti, Trump biglietto sola andata da Kiev al Medioriente con vista Iran - Immaginate un viaggio senza ritorno, partendo da Kiev e puntando dritti verso il Medioriente con uno sguardo rivolto all’Iran.

La Rassegna Stampa del 30 giugno 2025

Trump attacca ancora Powell (Federal Reserve): si deve dimettere per aver mentito al Congresso; Repubblicani divisi alla Camera sul Big Beautiful Bill. Trump scatenato: È un voto facile, non siate ridicoli; Immigrati, via libera della Corte Suprema alle espulsioni di Trump.

Migranti, Trump esulta. Ecco perché - Sono arrivati i dati di giugno sui confini e, ancora una volta, sono i numeri più bassi registrati nella storia degli Stati Uniti. Scrive italiaoggi.it

Repubblicani divisi alla Camera sul Big Beautiful Bill. Trump scatenato: "È un voto facile, non siate ridicoli" - Slitta la votazione sulla manovra perché non c'è piena intesa, lo speaker Mike Johnson al lavoro per trovare i voti. Segnala huffingtonpost.it