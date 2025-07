Un makeover in tinta ossigenata che ricorda moltissimo Ryan Gosling in versione Ken Meglio biondo o moro?

Un cambio di look sorprendente, un tocco di audacia che ricorda Ryan Gosling in versione Ken: biondo o moro, poco importa. Il nuovo hairstyle platino di Nicholas Hoult ha già conquistato i riflettori, segnando un'epoca di trasformazione personale e stilistica. Che si tratti di una trovata promozionale ben studiata o di un impulso estivo, il risultato è un’indiscutibile prova di coraggio e stile. E tu, quale scelta preferisci: il biondo luminoso o il fascino del moro?

C he si tratti di una trovata promozionale studiata al dettaglio o di un semplice colpo di testa estivo, poco importa. Il nuovo hair look platino di Nicholas Hoult ha giĂ fatto centro. Un makeover tanto inaspettato quanto audace – con un inequivocabile tocco alla Ryan Gosling – che segna l’inizio di una nuova era per l’attore. Il “colpo di testa” di George Clooney: debutta a teatro con i capelli tinti X Leggi anche › Jude Law e Nicholas Hoult, in “The Order” si scambiano il ruolo di bello del cinema Nicholas Hoult, biondo per Superman. I fan hanno dovuto guardare due volte, quando l’attore britannico 35enne è arrivato sul red carpet del suo nuovo film ( Superman, in uscita in Italia il 9 luglio ), con un look completamente trasformato. 🔗 Leggi su Iodonna.it