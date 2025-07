Come si lavora si mangia si muore | alla scoperta dell’identità con l’antropologo Cinquegrana

Per scoprire l’anima di un paese, bisogna immergersi nelle sue storie, tradizioni e modi di vivere, come suggeriva Albert Camus. Con l’antropologo Pino Cinquegrana, esploreremo come il territorio rifletta l’identità di un popolo, svelando i segreti nascosti tra le pieghe della cultura e delle abitudini quotidiane. Solo così si può comprendere veramente lo spirito dei luoghi e la loro essenza più profonda.

La maniera più appropriata di fare conoscenze di un paese è quello di cercare nell’articolarsi del suo territorio come si lavora, come si mangia, come si ama, come si parla, come si muore, come diceva Albert Camus. Ne parliamo con l’antropologo Pino Cinquegrana. Come si entra a contatto con lo spirito dei luoghi, nella loro esperienza umana? È necessario andare oltre le apparenze, oltre i dati geografici o politici, per entrare davvero nello “spirito” di un luogo e solo osservando la vita quotidiana — il lavoro, il cibo, l’amore, il linguaggio, la morte — possiamo cogliere l’essenza di una società. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it