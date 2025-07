Lavoro pensioni digitale | l’impegno della FNP CISL Bergamo per gli anziani

Torna, in Bergamo, l'impegno della FNP CISL per un sistema pensionistico più giusto e sostenibile. L'analisi di Giacomo Meloni mette in luce il difficile mestiere di tanti anziani costretti a lavorare ancora troppo a lungo. È tempo di riforme concrete e tempestive che garantiscano dignità e sicurezza alle generazioni attuali e future, perché nessuno dovrebbe essere lasciato indietro.

Troppi lavoratori anziani, riformare le pensioni. L’analisi di Giacomo Meloni, segretario generale FNP CISL Bergamo, sulle troppe persone in età avanzata “costrette” a lavorare per garantirsi una pensione adeguata. E’ necessario un lavoro di riforma non più rimandabile, che riesca a garantire pensioni dignitose a lavoratrici e lavoratori e sappia trovare le soluzioni per le generazioni future. Gazebo in piazza, un aiuto per i pensionati. Torna, anche quest’anno, l’iniziativa FNP CISL pensata per andare incontro alle esigenze ‘tecnologiche’ di cittadini più o meno anziani: con ‘Gazebo in Piazza’, infatti il sindacato dei Pensionati di via Carnovali visiterà una serie di località della provincia, per aiutare chi lo desideri nell’attivazione dello spid, nell’accesso al fascicolo sanitario, nella stampa di CUD e Obis M, del cedolino della pensione o l’estratto contributivo, oltre a fornire ‘consulenze tecnologiche spicciole’ per far fronte alle necessità quotidiane degli anziani ‘meno attrezzati’. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

