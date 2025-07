Istituto Le Streghe-Marco Polo Lombardi precisa | Attività di routine e protocollari

L’Istituto Le Streghe – Marco Polo di Benevento si distingue per un’attività quotidiana ricca di routine e protocolli rigorosi, fondamentali per garantire sicurezza e qualità. Recenti controlli hanno portato il Presidente della Provincia Nino Lombardi a presiedere una riunione con il Settore Infrastrutture, evidenziando l’impegno costante nel monitorare e migliorare i lavori in corso presso questa prestigiosa scuola, simbolo di eccellenza formativa e attenzione alle procedure.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha presieduto una riunione con il Dirigente del Settore Infrastrutture dell’Ente Angelo Carmine Giordano in merito ad articoli di Stampa e ad alcuni incontri susseguenti sui lavori in corso presso l’Istituto della Secondaria Superiore “Le Streghe-Marco Polo” di Benevento in Via Santa Colomba. La vicenda nasce a seguito di controlli effettuati presso il cantiere dell’Istituto Superiore. Al termine della riunione presieduta da Lombardi si è appreso che le attività ispettive sono state esattamente nel solco di quelle previste nei protocolli e rientrano nel pieno del loro esercizio da parte del Gruppo Ispettivo Antimafia (GIA), coordinato dalla Prefettura di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Istituto “Le Streghe-Marco Polo”, Lombardi precisa: “Attività di routine e protocollari”

In questa notizia si parla di: istituto - streghe - marco - polo

Controlli all’Istituto “Le Streghe-Marco Polo”, la nota del Presidente della Provincia. –; Benevento, controlli al cantiere ‘Le Streghe-Marco Polo’: sospesi i lavori per violazioni sulla sicurezza; Irregolarità sul cantiere dell’istituto “Le Streghe-Polo”: lavori sospesi.

Scuole, la Provincia annuncia novità per “Le Streghe-Marco Polo” di Benevento e l’istituto “Aldo Moro” di Montesarchio - NTR24.TV - Il primo riguarda la rimodulazione dal punto di vista economico del progetto definitivo di sostituzione con demolizione e ricostruzione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Le Streghe - Si legge su ntr24.tv

Sospese le attività del cantiere per i lavori di demolizione e ricostruzione dell'Istituto Superiore Le Streghe-Marco Polo Cronaca - Nell'ambito delle verifiche sui cantieri delle opere finanziate dal PNRR con l'obiettivo di prevenire infiltrazioni mafiose e garantire la corretta esecuzione dei lavori, il Gruppo Ispettivo ... Lo riporta realtasannita.it