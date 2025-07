Un ingegnere del Provveditorato regionale lombardo al centro di un’inchiesta su corruzione per i lavori delle carceri

Milano, 3 luglio 2025 – Un'ombra si posa sulla gestione delle infrastrutture penitenziarie lombarde. La Procura di Milano ha avviato un'inchiesta per corruzione che coinvolge un ingegnere del Provveditorato regionale, accusato di aver favorito interessi privati durante i lavori delle carceri. Un caso che scuote il settore pubblico e mette in discussione la trasparenza delle istituzioni. La verità, ora, deve emergere con chiarezza e fermezza.

Milano, 3 luglio 2025 - La Procura di Milano sta indagando per l'ipotesi di corruzione in una inchiesta con al centro un ingegnere, in servizio al Provveditorato regionale per la Lombardia - Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, in relazione alla sua funzione di progettista e direttore dei lavori in alcune carceri. Secondo quanto riferito dall’Ansa, stamani (giovedì 3 luglio) il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano sta eseguendo perquisizioni in tutta Italia nei confronti di più persone, alcune con funzioni al Provveditorato regionale per la Lombardia, dove sono in corso anche acquisizioni di documenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un ingegnere del Provveditorato regionale lombardo al centro di un’inchiesta su corruzione per i lavori delle carceri

