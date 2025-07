L' Isola dei Famosi Cristina Plevani è la vincitrice | Grazie per questa seconda possibilità

Dopo settimane di sfide intense e colpi di scena, l'Isola dei Famosi 2025 si conclude con un finale ricco di emozioni. Cristina Plevani, vincitrice del Grande Fratello 2000, conquista anche questa volta il cuore del pubblico, dominando la scena con determinazione. La sua vittoria, in una sfida senza grandi sorprese, segna un’altra tappa memorabile nella storia del reality. Ecco come si è conclusa questa avventura indimenticabile...

In una finale senza grandi sorprese, la storica vincitrice del Grande Fratello 2000 conquista anche l'Isola, battendo Mario Adinolfi e il sorprendente outsider Jey Lillo. Si è conclusa ieri sera l'edizione 2025 de L'Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili con la partecipazione di Simona Ventura come opinionista. Proprio la Ventura, che aveva guidato il reality nelle sue prime edizioni su Rai 2, è tornata in studio nei panni di voce critica e ironica al fianco della nuova padrona di casa. A vincere il programma è stata Cristina Plevani, in una finale che non ha riservato grandi sorprese: come ampiamente previsto dai bookmakers, la storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello nel 2000 ha conquistato anche questa nuova sfida televisiva, portando a casa un .