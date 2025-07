Bali almeno 4 morti nel naufragio di un traghetto con 65 a bordo

Tragedia nello Stretto di Bali: almeno quattro vittime e 23 sopravvissuti dopo l’affondamento di un traghetto con 65 persone a bordo, probabilmente causato dal maltempo. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso, mentre si cerca di fare luce sulle cause di questa drammatica scena che ha scosso una delle mete più amate dell’Indonesia. La comunità locale e i soccorritori sono in ginocchio di fronte a questa tragedia improvvisa.

Bali, 3 lug. (askanews) - È di almeno 4 morti il bilancio delle vittime di un naufragio avvenuto nello Stretto di Bali nella notte; un traghetto è affondato probabilmente a causa del maltempo davanti a una delle mete turistiche pèiù famose dell'Indonesia. A bordo c'erano 65 persone, 53 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio; 23 persone sono state tratte in salvo dai soccorritori. Nelle immagini le operazioni di salvataggio. Non è chiaro se sull'imbarcazione ci fossero anche degli stranieri; secondo le prime ricostruzioni si sarebbe aperta una falla nella sala macchine, il che avrebbe provocato la perdita dell'elettricità a bordo e successivamente il capovolgimento del traghetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bali, almeno 4 morti nel naufragio di un traghetto con 65 a bordo

