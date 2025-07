VIDEO – PUMA e AC Milan presentano la nuova seconda maglia 2025-2026

PUMA e AC Milan svelano in anteprima la seconda maglia 2025-2026 con un emozionante video sui social. Il nuovo kit da trasferta, bianco con dettagli rosso e nero ai lati, porta il ritorno del celebre Diavoletto come logo, confermando lo stile distintivo dei rossoneri. Un design che unisce tradizione e innovazione, pronto a scrivere nuovi capitoli di vittoria. Scopri tutti i dettagli nella clip e lasciati conquistare dal fascino di questa esclusiva creazione.

