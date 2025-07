attacco accelerata milan vlahovic torna di moda idea dovbyk per gimenez

Il mercato del Milan si infiamma: attacco accelerato con Vlahovic torna alla ribalta, Dobayk al centro delle strategie per Gimenez. La rivoluzione sotto la guida di Allegri-Tare è già in atto, tra nuovi arrivi e idee innovative. Le visite mediche di Ricci segnano l’inizio di un nuovo capitolo: quattro anni di impegno e ambizione. E mentre Jashari si fa strada, il club milanese si prepara a scrivere un’altra pagina di successi.

Ricomincio da tre. E siamo solo all’inizio. È il messaggio del nuovo corso del Milan targato Allegri-Tare. Tre a fare rima con il centrocampo che tecnico e ds hanno in mente. Tre le pedine in rampa di lancio. Visite mediche questa mattina per Samuele Ricci. A seguire idoneità e la firma su un contratto di quattro anni, con opzione sul quinto, da poco meno di 2,5 milioni a stagione (25 al Torino). Nel frattempo, volata per Ardon Jashari. Rotto il muro dei 35 milioni: 32 più 6 di bonus. Il Bruges fin qui è stato irremovibile sulla parte fissa: 35, per arrivare intorno ai 40. Il 22enne svizzero non ha considerato le altre sirene (Borussia Dortmund, Manchester United) e ha chiarito al proprio club, che al momento lo ha convocato per il raduno di dopodomani, l’intenzione di trasferirsi al Milan, con cui c’è già l’accordo fino al 2030 a poco meno di 3 milioni annui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net