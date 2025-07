L’Isola dei Famosi | Loredana Cannata rischia l’annegamento | panico durante la prova in apnea

Durante la prova apnea della finale dell'Isola dei Famosi 2025, Loredana Cannata ha vissuto un momento di pura paura: i suoi capelli si sono incastrati nella gabbia, scatenando un intervento d’emergenza. Chi pensava che la finalissima sarebbe stata solo spettacolo si è dovuto ricredere, poiché questa scena da brivido ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo istante.

Durante la prova apnea della finale 2025 l'attrice ha rischiato grosso, i suoi capelli si incastrano nella gabbia e scatta l'intervento d'emergenza. Chi pensava che la finale dell'Isola dei Famosi 2025 sarebbe stata una passeggiata si sbagliava di grosso. A far tremare il pubblico non è stata solo la suspense del televoto e l'attesa di scoprire il vincitore, ma una scena da brivido che ha coinvolto Loredana Cannata. Durante la prova apnea, infatti, l'attrice è rimasta bloccata sott'acqua con i capelli impigliati nella gabbia. E per un momento, il gioco si è trasformato in paura reale in studio e a casa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L’Isola dei Famosi: Loredana Cannata rischia l’annegamento: panico durante la prova in apnea

