Medioriente | autorità Gaza 82 palestinesi uccisi nella notte in raid Idf

La notte a Gaza si è trasformata in un dramma di sangue e sofferenza, con 82 palestinesi uccisi tra attacchi aerei e sparatorie. Tra le vittime anche civili che cercavano aiuti umanitari, evidenziando la brutalità del conflitto e la crisi umanitaria in corso. Una tragedia che scuote la comunità internazionale e richiede un’attenzione immediata per fermare questa spirale di violenza. La situazione rimane critica e il mondo aspetta risposte concrete.

Tel Aviv (Israele), 3 lug. (LaPresseAP) – Attacchi aerei e sparatorie hanno ucciso 82 palestinesi a Gaza durante la notte, tra cui 38 che cercavano di ottenere gli aiuti umanitari di cui avevano urgente bisogno. Lo hanno riferito gli ospedali e il ministero della Salute locale. Cinque persone sono state uccise nei pressi di siti collegati alla Gaza Humanitarian Foundation, l’organizzazione segreta americana sostenuta da Israele per sfamare la popolazione della Striscia di Gaza, mentre altre 33 sono state uccise mentre aspettavano i camion con gli aiuti in altre località della Striscia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: autorità Gaza, 82 palestinesi uccisi nella notte in raid Idf

In questa notizia si parla di: gaza - palestinesi - notte - medioriente

