Gaza report Onu | 85% palestinesi senza cibo ospedali privi di carburante ; bombe Idf a schegge illegali su bar al-Baqa | Crimine di guerra

La crisi a Gaza si aggrava: 85 palestinesi senza cibo, ospedali senza carburante e bombardamenti che lasciano frammenti di bombe americane illegali. Gli esperti internazionali condannano l'uso della bomba Mk-82, ritenuta quasi certamente un crimine di guerra. La regione si trova sull'orlo del baratro, mentre il mondo osserva impotente questa escalation di violenza e sofferenza. È fondamentale intervenire per fermare questa spirale di distruzione e garantire giustizia e sicurezza a tutti i civili coinvolti.

Esperti balistici e di diritto internazionale identificano i frammenti come appartenenti a una bomba Mk-82 di produzione americana, il cui utilizzo "è quasi certamente illegale e potrebbe costituire un crimine di guerra" La situazione nella Striscia di Gaza ha raggiunto livelli insostenibili. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, report Onu: "85% palestinesi senza cibo, ospedali privi di carburante"; bombe Idf a schegge "illegali" su bar al-Baqa: "Crimine di guerra"

