Massara a tutto mercato | ipotesi Guessand in attacco Zortea si candida per la fascia

Massara si prepara al derby di mercato, con l'obiettivo di accontentare Gasperini e allestire una rosa all'altezza delle aspettative. Tra ipotesi e guessand in attacco, Zortea si candida per la fascia, mentre il club monitora attentamente ogni opportunità . La Roma, desiderosa di rinforzi, resta vigile su ogni ruolo, pronta a cogliere le occasioni che il mercato offrirà . L'estate sarà decisiva per definire la squadra che affronterà la nuova stagione.

Accontentare Gasperini e assicurargli una rosa competitiva fin dall’inizio della stagione. Questo è il diktat con cui Massara ha iniziato il mese di luglio, con l’ex tecnico dell’Atalanta che si aspetta qualche rinforzo entro l’inizio del ritiro. Il mercato però è lungo e bisognerà sfruttare le occasioni che si potrebbero presentare, con la Roma che è vigilie su ogni ruolo vista la necessità di aggiungere tasselli in tutti i reparti della rosa. Guessand il nome nuovo. Situazione in evoluzione è quella che riguarda l’attacco, dove in uscita c’è Shomurodov, mentre Dovbyk resterà da valutare nella prima parte del raduno, che inizierà il prossimo 13 luglio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Massara a tutto mercato: ipotesi Guessand in attacco, Zortea si candida per la fascia

