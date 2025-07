Venezia il giallo dell’abito rubato e di quello andato a fuoco nel matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez

A Venezia, tra misteri di abiti scomparsi e incendi sospetti, si cela un giallo che scuote il mondo delle celebrità. Lauren Sánchez, con 27 vestiti al suo matrimonio con Jeff Bezos, ne ha lasciati a casa solo 26, mentre uno svanisce nel nulla. E la festa diventa ancora più inquietante quando un abito di Haute Couture prende fuoco e un’intrusa supera i metal detector, facendo scattare l’allarme. Un intreccio di segreti e scandali che vi lascerà senza fiato.

Lauren Sánchez aveva portato con sé 27 vestiti per il matrimonio dell’anno con Jeff Bezos. Ma ne ha riportati a casa 26. Uno degli abiti è sparito. Mentre un altro, uno storico vestito di haute couture di Dolce & Gabbana, è andato a fuoco durante una delle feste. Mentre un’ospite non invitata si è intrufolata durante la cerimonia nuziale sull’isola di San Giorgio. Facendo scattare l’allarme antiterrorismo. La donna ha superato i metal detector e il doppio stand di controlli dei bodyguard, anche se nessuno aveva idea di chi fosse. Poi è sparito l’abito. E la signora è stata intercettata e controllata, ma non aveva nulla con sé. 🔗 Leggi su Open.online

