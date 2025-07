Tariffe maggiorate e senza patente controlli anti taxi abusivi

Se viaggiate da Napoli o dall'aeroporto di Capodichino, attenzione alle tariffe maggiorate e ai taxi senza patente. I controlli delle forze dell'ordine hanno smascherato servizi irregolari offerti a turisti, spesso a prezzi spropositati. La Guardia di Finanza è in prima linea per tutelare i viaggiatori e garantire un trasporto sicuro e trasparente. Restate informati: la legalità è il miglior biglietto da visita per il vostro viaggio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dalle stazioni ferroviaria e marittima di Napoli e dall’ aeroporto di Capodichino, proponevano, ai turisti, anche a quelli stranieri, corse verso il centro città o le località più a vocazione turistica, come Sorrento e la costiera amalfitana: è quanto emerso dai controlli finalizzati al contrasto del fenomeno abusivo e irregolare del servizio taxi intensificati dai militari della Guardia di Finanza di Napoli negli ultimi due mesi. Negli scali partenopei i finanzieri hanno individuato 6 tassisti abusivi, due dei quali senza patente, a cui sono state sequestrate auto di grossa cilindrata o SUV. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tariffe maggiorate e senza patente, controlli anti taxi abusivi

In questa notizia si parla di: controlli - taxi - tariffe - maggiorate

Tariffe maggiorate e senza patente, controlli anti taxi abusivi; Tariffe maggiorate e senza patente, controlli anti taxi abusivi; All'aeroporto di Fiumicino sanzionati 70 tassisti abusivi: stanati dal sistema Mercurio.

Tariffe maggiorate e senza patente, controlli anti taxi abusivi - Dalle stazioni ferroviaria e marittima di Napoli e dall'aeroporto di Capodichino, proponevano, ai turisti, anche a quelli stranieri, corse verso il centro città o le località più a vocazione turistica ... Si legge su ansa.it

A Capri i taxi senza tassametro e tariffe gonfiate, controlli a tappeto e multe per 2.700 euro - RaiNews - 700 euro A far partire i controlli sono state le segnalazioni ricevute da residenti e turisti stanchi di ... Secondo rainews.it