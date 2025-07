Glovo ai rider che lavorano con il caldo più soldi La polemica | Pochi spiccioli per rischiare la vita

L’estate torrida accende le polemiche sui rider italiani, spesso costretti a sfidare temperature estreme per pochi spiccioli. Con il Piemonte che si distingue come prima regione a regolamentare il lavoro in condizioni climatiche estreme, cresce la richiesta di un trattamento più equo e sicuro. È ora di ripensare alle condizioni di chi consegna con dedizione, affinché il caldo non sia più un rischio e il rispetto diventi la priorità.

Scoppia la polemica sulle condizioni di lavoro dei rider italiani mentre l?estate tocca punte record di caldo. In Piemonte, prima regione a regolamentare il lavoro sotto alte temperature,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Glovo, ai rider che lavorano con il caldo più soldi. La polemica: «Pochi spiccioli per rischiare la vita»

In questa notizia si parla di: caldo - polemica - glovo - rider

Mbappé ricoverato a Miami: gastroenterite acuta. Infuria la polemica sul caldo al Mondiale per Club - Il caldo estivo di Miami si rivela fatale per Kylian Mbappé, ricoverato in ospedale per una grave gastroenterite acuta.

Un recap “ristretto”, come un espresso, delle notizie di inizio giornata. Tra lo stallo negli Usa sulla legge di bilancio (con Trump che attacca i repubblicani ribelli), la mancanza di loculi dove essere seppelliti a Gaza e i bonus di Glovo per i rider che lavorano sott Vai su X

Un autobus stracolmo di gente, in un caldo pomeriggio romano. Marika Farella, 24enne pugliese che studia nella Capitale, sta rientrando a casa dopo le sue ore di tirocinio al tribunale per i minorenni di Roma. “Stavamo percorrendo un tratto molto trafficato e i Vai su Facebook

La proposta di Glovo ai rider: bonus (di pochi centesimi) a chi lavora con il caldo; Glovo, ai rider che lavorano con il caldo più soldi. La polemica: «Pochi spiccioli per rischiare la vita»; Protocollo caldo e rider, cos'è successo: il documento del ministero, il bonus di Glovo a chi consegna con 40 gradi e le polemiche.

Glovo, ai rider che lavorano con il caldo più soldi. La polemica: «Pochi spiccioli per rischiare la vita» - Scoppia la polemica sulle condizioni di lavoro dei rider italiani mentre l’estate tocca punte record di caldo. Riporta msn.com

Protocollo caldo e rider, cos'è successo: il documento del ministero, il bonus di Glovo a chi consegna con 40 gradi e le polemiche - L'accordo quadro per ridurre i rischi per i lavoratori più esposti e il premio da 5 a 20 centesimi per le consegne in condizioni estreme. Scrive msn.com