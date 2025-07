Sinner intervistato da Pippa Horn | Alcaraz ha sempre avuto qualcosa di speciale non so se io ho la stessa cosa

Con la stessa umiltà e passione che lo contraddistingue, Jannik Sinner ha condiviso le sue impressioni su quel talento innato che distingue i grandi campioni. Durante un’intervista con Pippa Horn, l’azzurro ha ricordato il suo percorso a Wimbledon, riflettendo sulla magia di Alcaraz e sull’energia che solo alcuni, come lui, sembrano possedere. Un viaggio tra sogni, sfide e la consapevolezza di dover sempre dare il massimo per emergere.

“In alcuni giocatori noti subito qualcosa di speciale. Alcaraz è così. Il suono della palla, come già si muoveva. Si capiva da lì. Non so se io ho la stessa cosa “. Con la stessa umiltà con cui affronta ogni partita, Jannik Sinner ha parlato in un’intervista con Pippa Horn, ex tennista e nota commentatrice per varie emittenti nei tornei degli Slam. Sinner ha ripercorso tutto il suo cammino a Wimbledon: dall’esordio del 2021 fino ai quarti dello scorso anno. “Sto vivendo un sogno, sai? Ed è una sensazione molto, molto bella”, ha proseguito l’attuale numero uno al mondo che ha vinto all’esordio contro Nardi e che oggi torna in campo contro l’australiano Vukic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it