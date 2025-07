Chiunque sia mai stato in un corpo plus size sa bene che non è per niente facile Esistere semplicemente non è facile | Lizzo parla dopo la cura dimagrante

Entrare nel corpo plus size significa affrontare sfide quotidiane che spesso vanno oltre l’aspetto fisico. Lizzo, artista e icona di body positivity, ha condiviso il peso di un’estate difficile, segnata da accuse che hanno scosso la sua vita pubblica e privata. La sua storia ci ricorda quanto sia complesso difendere la propria autenticità in un mondo rapido a giudicare. Ma come si supera una tempesta mediatica così intensa? La risposta è dentro di noi.

Lizzo ha dovuto sostenere il peso del peso mediatico che si è abbattuto su di lei durante l’estate del 2023, quando per “un’accusa scioccante e davvero dolorosa”, è stata citata in giudizio da tre ex ballerine per presunte molestie sessuali, oltre che per body shaming, come riportato dal Los Angeles Times. A quella causa è seguita un’altra da parte di un costumista che ha affermato di essere stato molestato sessualmente dal team di Lizzo. L’artista ha negato tutte le accuse, il caso con le ballerine è ancora aperto. “Sono diventata molto paranoica e mi sono isolata. – ha raccontato l’artista a Women’s Health – ricordando quei momenti – Entravo nei locali glamour e dicevo: ‘Oh, lascia che ti racconti di questa roba assurda che è successa ieri sera!’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it