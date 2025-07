Naufragio al largo di Bali | 4 morti e 32 dispersi continuano le ricerche

Una tragedia scuote Bali: un traghetto con 65 persone a bordo è affondato nella notte, causando almeno 4 morti e lasciando 32 dispersi. Le operazioni di soccorso sono in corso, mentre si spera di ritrovare vivi i dispersi. La comunità locale e internazionale si uniscono nel dolore e nella speranza di risparmi. Restate aggiornati su questa drammatica vicenda, perché ogni dettaglio può fare la differenza. Per ulteriori notizie, abbonatevi a DayItalianeNews.

Tragedia in Indonesia, affonda traghetto con 65 persone a bordo. È di almeno 4 morti e 32 dispersi il bilancio, ancora provvisorio, del naufragio di un traghetto avvenuto nella notte al largo delle coste di Bali, in Indonesia. A bordo dell'imbarcazione c'erano 65 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, mentre si spera di trovare superstiti tra i dispersi. Il traghetto affonda nella notte: salve 29 persone. La tragedia si è consumata intorno alle 23:20 ora locale di mercoledì 2 luglio, quando il traghetto "Kmp Tunu Pratama Jaya" ha iniziato ad affondare poco dopo la partenza.