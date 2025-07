Sinner-Cahill avanti insieme? Il tecnico sta cambiando idea | può restare con Jannik

Sinner e Cahill si preparano a un nuovo capitolo: il tecnico sembra cambiare idea e potrebbe restare con Jannik, mentre si avvicina il secondo turno contro Vukic. Intanto, l’allenatore australiano riflette sul suo futuro nel team, dopo le recenti voci che hanno creato tensione. La tensione aumenta: cosa riserverà il prossimo incontro?

Oggi il 2° turno contro Vukic, mentre il coach australiano sta meditando di non lasciare il team dopo le voci degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Cahill, avanti insieme? Il tecnico sta cambiando idea: può restare con Jannik

“Lasci gli italiani da soli 5 minuti e…”: Cahill pubblica il video di Sinner che si scatena a calcio in corridoio durante l’attesa per pioggia - Lasci gli italiani da soli per cinque minuti e il caos è assicurato! Durante l'attesa forzata causata dalla pioggia agli Internazionali d'Italia, Jannik Sinner si è scatenato a calcio nel corridoio.

Darren Cahill è l'uomo che sussurra ai fuoriclasse. Da Hewitt ad Agassi, da Murray ad Ana Ivanovic e Simona Halep: soli numeri 1. Da tre anni insieme a Vagnozzi è la spalla tecnica di Jannik Sinner. Su chi fate la corsa? «Jannik non si allena per competere c Vai su Facebook

Sinner, l’addio fa troppo male: “Speciale” - Negli ultimi anni, Jannik Sinner ha vissuto una trasformazione da promessa del tennis a vera icona internazionale. Riporta calcioblog.it

Dalla nostra inviata Federica Cocchi - Oggi il 2° turno contro Vukic, mentre il coach australiano sta meditando di non lasciare il team dopo le voci degli ultimi giorni ... Secondo gazzetta.it