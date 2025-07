terremoto nuova scossa in italia poco fa

Una nuova scossa di terremoto scuote l’Italia questa mattina, alle 9:00, dopo quella del 30 giugno che aveva già causato allarme. I sismografi dell’Ingv hanno registrato il movimento, percepito chiaramente dalla popolazione, mentre gli esperti lanciano un allarme: “Situazione preoccupante, è un’emergenza nazionale”. In un contesto già fragile, la priorità ora è la sicurezza della popolazione e la prevenzione. Leggi...

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina, giovedì 3 luglio, intorno alle ore 9.00. A rilevarla sono stati i sismografi dell' Osservatorio dell'Ingv. L'evento è stato percepito chiaramente dalla popolazione. La scossa arriva a pochi giorni da quella del 30 giugno, quando un sisma di magnitudo 4.6 aveva destato forte preoccupazione. Intanto l' Ingv lancia l'allarme: " Situazione preoccupante, è un'emergenza nazionale ". Nuova scossa alla Solfatara di Pozzuoli: popolazione in allerta. La scossa sismica è stata avvertita distintamente in diverse aree dei Campi Flegrei, specialmente nei pressi della Solfatara di Pozzuoli, dove è stato individuato l'epicentro a circa un chilometro di profondità.