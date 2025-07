Gourvennec | David perfetto per la Juve ricorda Trezeguet e Inzaghi Ecco dove può migliorare

Gourvennec, ex allenatore di Jonathan David al Lille, ha sottolineato come il nuovo attaccante della Juve ricordi grandi campioni come Trezeguet e Inzaghi. Con il suo stile dinamico e versatile, David si candida a essere l’arma in più di Tudor. Tuttavia, per diventare un vero top, ha margini di miglioramento che, se sfruttati, potrebbero portarlo a livelli ancora più elevati, rendendo questa scommessa un successo a lungo termine.

Le parole di Jocelyn Gourvennec, ex allenatore di Jonathan David al Lille, sul nuovo attaccante della Juve. Tutti i dettagli Jonathan David è già uno dei colpi più interessanti del mercato estivo della Juve e rappresenta una scommessa ambiziosa ma calcolata per il nuovo corso guidato da Igor Tudor. Attaccante moderno, dinamico e con un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gourvennec: «David perfetto per la Juve, ricorda Trezeguet e Inzaghi. Ecco dove può migliorare»

In questa notizia si parla di: david - juve - gourvennec - perfetto

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

Piastri: Ora mi serve una gran partenza. Norris: Ho fatto un paio di errori di troppo.

Gouvernnec a Gazzetta: “David sembra Trezeguet” - Jocelyn Gourvennec, tecnico che ha lanciato in orbita Jonathan David parla a Gazzetta : «Jonathan è un regalo per qualsiasi allenatore, la Juventus è il posto giusto ... Secondo tuttojuve.com

David Juve, perchè i bianconeri hanno deciso di puntare proprio sul canadese? I tre aspetti che hanno maggiormente influito - I tre aspetti che hanno maggiormente influito sulla scelta della dirigenza Il mercato Juve ha deciso di puntare su Jonathan D ... Da juventusnews24.com