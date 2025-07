Sorpresa in spiaggia a Fiumicino trovato nido di tartaruga marina

Una scoperta che ha riempito di gioia gli appassionati di natura e tutela ambientale: sulle sabbie di Fiumicino è stato rinvenuto un nido di tartaruga marina, un gesto simbolo di speranza e rinascita. Grazie all’attento intervento dello staff locale e a TartaLazio, le uova sono state messe in sicurezza e trasferite in un luogo protetto, per garantire il loro futuro. Notizia in continua evoluzione...

Fiumicino, 3 luglio 2025 – Una lieta sorpresa sulle spiagge di Fiumicino dove è stato scoperto un nido di tartaruga marina. L’arenile “prescelto” è stato quello all’altezza del Lungomare della Salute 107. Il ritrovamento è stato fatto dal personale dello stabilimento accanto che ha immediatamente avvisato TartaLazio. Ora le uova sono state messe in sicurezza e verranno trasferite alla Tenuta del Presidente a Castelporziano. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - sorpresa - nido - tartaruga

