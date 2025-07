Temptation Island | tutte le coppie in gioco gli spoiler chi tradirà chi uscirà insieme

Sei pronto a scoprire cosa succederà nelle spiagge di Temptation Island? Questa sera, su Canale 5, ci attende un nuovo capitolo ricco di emozioni, tradimenti e sorprese. Con tutte le coppie in gioco e gli spoiler su chi cederà alla tentazione o riuscirà a resistere, il drama è garantito. Non perdere l'appuntamento: il viaggio tra desideri e bugie sta per iniziare!

Questa sera, giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5, torna il programma cult dell?estate: Temptation Island. Siamo giunti alla dodicesima edizione, e ancora una volta Filippo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Temptation Island: tutte le coppie in gioco, gli spoiler, chi tradirà, chi uscirà insieme

In questa notizia si parla di: temptation - island - tutte - coppie

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Temptation Island: tutte le coppie in gioco, gli spoiler, chi tradirà, chi uscirà insieme https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/temptation-island-tutte-le-coppie-in-gioco-gli-spoiler-chi-tradir%C3%A0-chi-uscir%C3%A0-insieme/ar-AA1HRRGz?ocid=spr_ent&bu Vai su X

Temptation Island 13, ecco le foto di tutti i tentatori e tutte le tentatrici della nuova edizione! Scopriamo i volti di coloro che “metteranno in pericolo” le relazioni delle coppie a partire da 3 luglio su Canale 5 Vai su Facebook

“Temptation Island”: le 7 coppie e i single tentatori dell’estate 2025; Temptation Island 2025, le coppie: nomi, che lavoro fanno e i profili Instagram; Temptation Island, tutte le coppie della nuova edizione.

Temptation Island 2025: tutte le coppie, quando va in onda e come vedere il docu-reality dei sentimenti - reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia: 7 coppie metteranno alla prova il loro amore ... ilfattoquotidiano.it scrive

Temptation Island: tutte le coppie in gioco, gli spoiler, chi tradirà, chi uscirà insieme - Questa sera, giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5, torna il programma cult dell’estate: Temptation Island. Da leggo.it