Borsa | Milano apre in lieve rialzo +0,19%

Avvio in lieve rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,19%, a 39.860 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano apre in lieve rialzo (+0,19%)

Piazza Affari consolida i 40mila punti: Ftse Mib in lieve rialzo, spread stabile - Piazza Affari consolida la soglia psicologica dei 40mila punti del Ftse Mib, chiudendo con un lieve rialzo e uno spread stabile.

Borsa Milano in lieve rialzo con banche, Stm, focus su trattative dazi - In sintonia con un'apertura europea moderatamente positiva, Piazza Affari è in lieve rialzo nei primi scambi, sostenuta principalmente dai bancari, in risalita dopo i cali della vig ... msn.com scrive