Meteo giovedì l’anticiclone ancora protagonista

L’estate italiana continua a conquistare le nostre giornate, con l’anticiclone subtropicale che regna sovrano nelle regioni meridionali. Tuttavia, al Nord, segni di indebolimento iniziano a emergere, portando un aumento di temporali pomeridiani e serali tra le Alpi e la Pianura Padana. Un quadro meteorologico in evoluzione che promette ancora giorni di sole, ma anche qualche sorpresa in arrivo…

La situazione. L’anticiclone subtropicale continuerà ad essere la figura protagonista nei prossimi giorni alle latitudini meridionali del Continente, ma poco più a nord comincerà a mostrare segni di indebolimento. A farne le spese saranno le nostre regioni settentrionali, dove si intensificheranno gli episodi di instabilità, con temporali pomeridiano-serali che dall’arco alpino sconfineranno spesso e volentieri alla Pianura Padana. Dati i forti contrasti termici dovremo aspettarci fenomeni anche forti e accompagnati da locali grandinate e nubifragi. Segnaliamo inoltre temporali di calore che coinvolgeranno anche la dorsale appenninica centro-settentrionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

