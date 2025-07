Milik Juve verso la separazione | cessione ormai scritta sono arrivati diversi sondaggi da quei club Gli aggiornamenti

Il futuro di Arkadiusz Milik alla Juventus si fa sempre più incerto dopo una stagione difficile e priva di spazio in campo. Con il rinnovo fino al 2027 ormai su carta, i club interessati hanno già inviato sondaggi, segnale che la separazione sembra ormai inevitabile. La situazione si evolve, e gli aggiornamenti suggeriscono che presto potrebbe arrivare l’addio ufficiale. La domanda ora è: dove finirà il centravanti polacco?

sul futuro del centravanti. Arkadiusz Milik non sembra destinato a rimanere alla Juve dopo una stagione che lo ha visto praticamente fuori dai radar. Nonostante il rinnovo fino al 2027, il polacco non è riuscito a trovare spazio nella formazione di Igor Tudor, totalizzando zero presenze in questa annata. La sua situazione alla Juve appare ormai insostenibile, e la cessione sembra essere l'unica strada percorribile per il club bianconero. Milik e la stagione senza minuti: un anno da dimenticare.

