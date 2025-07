Incanto recensione | Vittoria Puccini e Giorgio Panariello protagonisti di una fiaba gentile per i più piccoli

Immergiti nel magico mondo di "Incanto", un’affascinante fiaba interpretata da Vittoria Puccini e Giorgio Panariello, pronta a incantare i più piccoli con una storia ricca di personaggi straordinari e avventure emozionanti. La prima opera di Pier Paolo Paganelli combina elementi classici e innovativi, creando un’atmosfera unica che trasporta lo spettatore in un universo fantastico. Un film che saprà conquistare grandi e piccini, lasciando il segno.

Ll'opera prima di Pier Paolo Paganelli esplora il genere fiabesco con una pellicola atipica dominata dalla presenza di Vittoria Puccini e Giorgio Panariello. In sala. Per il suo primo lungometraggio, l'attore e regista Pier Paolo Paganelli si inoltra nel territorio della fiaba dando vita a uno strano mix che contiene echi di classici come Pollyanna, La piccola principessa, Big Fish e Freaks Out. Nel mondo di Incanto una perfida istitutrice che ha il volto di Vittoria Puccini può coesistere con un gruppi di circensi dal cuore d'oro capitanati da Giorgio Panariello, per una volta distante dal suo personaggio comico, e Stefano Pesce. 🔗 Leggi su Movieplayer.it