Cristian Chivu, un allenatore con un tocco in più, si sta dimostrando un vero e proprio psicanalista nel mondo del calcio. In meno di un mese sulla panchina dell’Inter, ha già affrontato casi complessi come Calhanoglu e lo sfogo di Lautaro Martinez, rivelando competenze che vanno oltre il campo. La sua esperienza dimostra che, a volte, la gestione mentale è la vera chiave del successo. E questa sfida promette ancora sorprese.

Chivu allenatore ma anche psicanalista. Il tecnico rumeno, in nemmeno un mese, ne ha già viste tantissime. E dopo Inter-Fluminense ha provato a gestire anche il caso Calhanoglu e lo sfogo duro di Lautaro Martinez. ESPERIENZA – Insomma, nemmeno un mese sulla panchina dell’Inter, e già Cristian Chivu ne ha viste tante. L’allenatore rumeno, con appena 13 presenze in campionato, si è visto catapultare dalla tranquilla Parma al “casino” Inter. Tutto sommato buon Mondiale per Club per lui, visto il poco lavoro a disposizione, e poi anche la gestione del caso Calhanoglu e dello sfogo di Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu, così ha gestito caso Calhanoglu e sfogo Lautaro Martinez – TS

