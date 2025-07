Stavolta Lukaku si allenerà dal primo giorno di ritiro anzi si sta già allenando da solo

Stavolta Lukaku si allenerà fin dal primo giorno di ritiro, ma già da tempo si dedica agli allenamenti in solitaria. La dedizione e il professionalismo di Romelu sono un esempio per tutti: un vero fuoriclasse, apprezzato dagli intenditori e spesso criticato dai tifosi più superficiali. La sua passione e disciplina dimostrano che, quando si tratta di calcio, Lukaku è sempre pronto a fare la differenza. Antonio Conte – che di...

. Non è semplice trovare un atleta, un calciatore più professionale di Romelu Lukaku. Che ha il comportamento del fuoriclasse, di chi appartiene a un'altra categoria di calciatori. È un giocatore per intenditori: è il motivo per cui i calciofili da bar (a Napoli abbondano ma ormai ovunque) lo hanno avversati per l'intera stagione. Antonio Conte – che di calcio ne sa – lo ha difeso al punto che la prossima stagione sarà ovviamente ancora lui al centro dell'attacco del Napoli. Chi guarda le partite, non può non accorgersi che non c'è azione d'attacco in cui Lukaku non svolga un ruolo, che tocchi o meno il pallone.