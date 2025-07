Adolfo Durante vince Like a Star chi è l' insegnante che ha cantato le canzoni di Mina | Oggi posso dire che esisto anch?io

Adolfo Durante Vince Like a Star, l'insegnante che ha interpretato le emozioni delle canzoni di Mina, ha dimostrato ancora una volta il suo talento unico. Mercoledì 2 luglio 2025 non è stata solo la notte della finale dell’Isola dei Famosi; nel maggio del Nove si è scritto un capitolo speciale, dove anche io ho avuto il mio momento di luce. Scopriamo insieme cosa è successo in quella serata memorabile.

Mercoledì 2 luglio 2025 non è stata solo la serata della finale dell?Isola dei Famosi. In contemporanea, sul canale Nove, si è consumato un altro atto conclusivo, quello di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Adolfo Durante vince Like a Star, chi è l'insegnante che ha cantato le canzoni di Mina: «Oggi posso dire che esisto anch?io»

Adolfo Durante (Mina) vince Like a Star - Dopo otto emozionanti puntate, il talent show "Like a Star" si conclude con un verdetto tanto inaspettato quanto meritato: Adolfo Durante, insegnante di scuola primaria 58enne di Mantova, conquista il primo posto sotto la guida di Mina.

Si è conclusa mercoledì 2 luglio la prima edizione di "Like a Star"; Adolfo Durante del team Mina ha conquistato la vittoria finale #LikeAStar #Mina #Amadeus #adolfodurante Vai su X

