La ex compagna di Alessandro Impagnatiello fa cambiare cognome al figlio avuto con lui | É motivo di disagio

In un gesto che riflette il desiderio di tutelare il benessere del bambino, la ex compagna di Alessandro Impagnatiello ha richiesto di cambiare il cognome del loro figlio, ritenendolo fonte di disagio. La Prefettura di Monza ha accolto la richiesta, aprendo così un nuovo capitolo per il piccolo. La decisione, ancora in attesa di perfezionamento, mostra come le sfide familiari possano portare a scelte che mirano al meglio dei propri figli. Continua a leggere

La ex compagna di Alessandro Impagnatiello, con cui l'uomo ebbe un figlio prima della relazione con Giulia Tramontano, ha chiesto che al bambino venga rimosso il cognome del padre, diventato "motivo di disagio" per il piccolo. La Prefettura di Monza ha accolto la domanda e il cambio diventerà effettivo una volta decorsi 30 giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: compagna - alessandro - impagnatiello - cognome

Prima l'ergastolo a Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, con l'aggravante della premeditazione ma l'esclusione - clamorosa - della crudeltà . Oggi l'ergastolo a Alessandro Impagnatiello, che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta di sette mesi: la sentenza di appello della Corte d’Assise di Milano riconosce l'aggravante della crudeltà ma esclude - anche più clamorosamente - la premeditazione - Due vicende drammatiche che scuotono l’Italia, segnate da decisioni giudiziarie sorprendenti. Prima, l’ergastolo a Filippo Turetta, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin, con un controverso esclusione della crudeltà ; oggi, la condanna a Alessandro Impagnatiello, che ha ucciso la sua compagna incinta, con una sentenza che riconosce la crudeltà ma esclude la premeditazione.

Tra le richieste della ex compagna di Impagnatiello, anche quella, non accordata, di aggiungere il nome «Santhiago» sui documenti del figlio Vai su Facebook

L'ex di Alessandro Impagnatiello ottiene il cambio di cognome per il figlio: Motivo di disagio; La ex compagna di Alessandro Impagnatiello fa cambiare cognome al figlio avuto con lui: É motivo di disagio; Il figlio di Alessandro Impagnatiello non avrà più il cognome del padre: «È motivo di disagio».

La ex compagna di Alessandro Impagnatiello fa cambiare cognome al figlio avuto con lui: â€œÉ motivo di disagio” - La ex compagna di Alessandro Impagnatiello, con cui l'uomo ebbe un figlio prima della relazione con Giulia Tramontano, ha chiesto che al bambino venga ... Si legge su fanpage.it

L'ex fidanzata di Alessandro Impagnatiello ottiene il cambio di cognome per il figlio: "È motivo di disagio" - "È motivo di disagio", si leggeva nella richiesta dell'avvocata della donna. Lo riporta today.it