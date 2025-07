Aeroporto Catania Fontanarossa voli sospesi per ostacoli in pista

L’aeroporto di Catania Fontanarossa ha temporaneamente sospeso i voli a causa di ostacoli sulla pista, compromettendo la sicurezza delle operazioni di atterraggio e decollo. La società di gestione sta vigilando attentamente la situazione e lavorando per ripristinare al più presto la normale funzionalità. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e alternative di viaggio, perché la vostra sicurezza è la priorità assoluta.

La società di gestione dell’Aeroporto di Catania e Comiso ha comunicato che, a causa dell’assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea per la presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste ad ovest della pista, è stata disposta l'interruzione dei voli in partenza e in arrivo all’Aeroporto di Catania fino alle ore 9 (ora locale). Sac sta monitorando l’evoluzione degli eventi che stanno causando tali disservizi. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Aeroporto Catania Fontanarossa, voli sospesi per ostacoli in pista

