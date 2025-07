Parlare del mio corpo come quello di una persona anoressica non solo è folle per la falsità ma è gravissimo per chi ne soffre davvero | Levante si sfoga

Parlare del mio corpo come quello di una persona anoressica non solo è folle per la falsità, ma è gravissimo per chi ne soffre davvero. Levante, ospite al Pride di Milano, si è sfogata condividendo foto della sua performance, ringraziando il pubblico. Tuttavia, alcuni commenti hanno messo in dubbio la sua salute, definendola “troppo magra”. Una violenza verbale che ha ...

Levante è stata una degli ospiti di chiusura del Pride di Milano. La cantautrice poi ha pubblicato una serie di scatti fatti durante la sua performance sul palco, ringraziando tutti per l'accoglienza calorosa. Fino a qui tutto bene. Se non fosse che tra i commenti della galleria i foto, qualche follower ha iniziato dubitare delle condizioni di salute dell'artista. Il suo corpo è stato giudicato "troppo magro". Una violenza nelle parole che hanno portato la cantautrice a rispondere agli haters. I commenti sul corpo degli altri sono niente meno che la manifestazione della miseria che ci si porta dentro", detto Levante.

"I commenti sul corpo degli altri sono niente altro che la manifestazione della miseria che ci si porta dentro. Parlare del mio corpo come quello di una persona anoressica, con la facilità con cui alcune persone hanno fatto nei giorni scorsi, non solo è folle per la

“Parlare del mio corpo come quello di una persona anoressica non solo è folle per la falsità, ma è…; Levante: “Non sono anoressica. E le ragazze si ammalano per l’ossessione di commentare i corpi”; “Levante anoressica”, “Romina Falconi cicciona”, “Jolanda Renga brutta e raccomandata”: l’odio dopo il Pride non ha confini.

Levante: "Non sono anoressica. E le ragazze si ammalano per l'ossessione di commentare i corpi" - La 38enne musicista siciliana continua: "Parlare del mio corpo come quello di una persona anoressica, con la facilità con cui alcune persone hanno fatto nei giorni scorsi, non solo è folle per la ...

