Milan Ricci è a La Madonnina | visite mediche iniziate

Milan Ricci, talento emergente, ha varcato le porte della casa di cura La Madonnina nel centro di Milano per iniziare la sua avventura con il Milan. Il centrocampista del Torino si prepara a vestire la maglia rossonera, sottoponendosi alle visite mediche di rito. Segui il video e scopri i primi momenti di questa nuova sfida nel cuore pulsante della città .

Il centrocampista del Torino è arrivato alla casa di cura La Madonnina, nel cuore di Milano, per sostenere le visite mediche con il club rossonero. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, Ricci è a La Madonnina: visite mediche iniziate

In questa notizia si parla di: madonnina - visite - mediche - milan

, ? Il centrocampista classe 2001 è arrivato all’Hotel Melià di Milano: previste per domani le visite mediche presso la Clinica La Madonnina @GianluVisco #Milan #Ricci #Sportitalia Vai su X

Tijjani Reijnders sempre più vicino all'addio Previste per domenica le visite mediche con il Manchester City La prossima settimana potrebbe arrivare l'ufficialità : l'annuncio di Gianluca Di Marzio ? #ACMilan #Reijnders #ManchesterCity Vai su Facebook

Milan, Ricci è a La Madonnina: visite mediche iniziate; VIDEO – Milan, Ricci in clinica per le visite mediche | PM News; Milan, per Gimenez oggi visite mediche e firma. Le news di calciomercato.

"Se sono pronto? Prontissimo!". Il Milan abbraccia Ricci: visite mediche in corso poi la firma - Musica per le orecchie di Massimiliano Allegri le parole del neo centrocampista rossonero Samuele Ricci al suo arrivo stamattina alla ... Si legge su msn.com

Milan, iniziate le visite mediche di Samuele Ricci - Il centrocampista completerà oggi il suo trasferimento al Milan con le visite mediche e la firma ... Lo riporta gianlucadimarzio.com