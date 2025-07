Maxi incendio a Creta | evacuazioni di massa da hotel e case vacanza | VIDEO

Un dramma in atto sull’incantevole isola di Creta: un maxi incendio divampa nel sud-est dell’isola, costringendo alla fuga migliaia di turisti e residenti. Le fiamme avanzano implacabili, alimentate dal vento impetuoso, e stanno coinvolgendo diverse aree, tra cui Ferma, Achlia e Schinokapsala. La situazione rimane critica, con evacuazioni di massa in corso e video che testimoniano la vastità del disastro. La lotta contro il fuoco prosegue senza sosta, mentre l’isola si prepara a fronteggiare questa emergenza senza precedenti.

L’isola di Creta, in Grecia, è avvolta dalle fiamme per il secondo giorno consecutivo: un maxi incendio, infatti, sta infuriando nel comune di Ierapetra nel sud-est dell’isola, nella provincia di Lasithi. Il rogo alimentato anche dal forte vento, secondo i vigili del fuoco si è diviso in tre fronti circondando le aree di Ferma, Achlia e Schinokapsala. Almeno tremila persone tra turisti e residenti sono state evacuate da abitazioni, casa vacanze e hotel. Le operazioni di spegnimento sono in corso con mezzi sia terrestri che aerei ma il forte vento e il terreno accidentato della zona rendono le attività molto difficili. 🔗 Leggi su Tpi.it