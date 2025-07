Signa Arretii il decennale dell’apertura della sede

Il 4 luglio 2015 segnò un momento storico per Arezzo e i suoi custodi della tradizione: l’inaugurazione della sede di Signa Arretii, simbolo di passione, storia e dedizione. Da quel giorno, dieci anni di impegno e successi hanno rafforzato il legame tra la città e le sue eccellenze giostresche. Oggi, mentre celebriamo questa decade di orgoglio e radicamento, riflettiamo sul percorso compiuto e sugli orizzonti futuri di questa straordinaria realtà.

Arezzo, 3 luglio 2025 – . Era il 4 luglio del 2015, quando alla presenza delle massime autorità cittadine e del mondo giostresco è stata inaugurata la nuova sede dell'Associazione Signa Arretii, la compagine che dal 2007 racchiude i Fanti del comune, i Vessilliferi e i Valletti, in sostanza la rappresentativa comunale nella Giostra del Saracino. Non è stato semplice, ma alla fine quel 4 luglio è stato raggiunto un importante obiettivo per la crescita dell'associazione. I locali furono consegnati all'associazione in cattive condizioni, essendo quello di via Bicchieraia 30, un fondo commerciale di quella che doveva diventare la via dell'oro, oramai abbandonato da vari anni.

