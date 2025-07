Arcore Francesca Fumagalli morta nell’incidente in moto | assolto il marito che era alla guida

In un tragico episodio che ha sconvolto tutta Arcore, Francesca Fumagalli perde la vita in un incidente in moto, lasciando un vuoto incolmabile. Dopo lunghe indagini, il marito, alla guida al momento dell’incidente, viene assolto, portando alla luce una storia di dolore e incertezza. La vicenda solleva ancora una volta interrogativi sulla sicurezza stradale e le responsabilità di ciascuno. Ma cosa è successo realmente quella drammatica giornata?

Arcore (Monza Brianza), 3 Luglio 2025 - "S ono quattro anni che chiudo gli occhi e mi vedo davanti questa scena. La strada era libera e io la facevo spesso, sono di Arcore e sapevo che all'altezza del benzinaio iniziava il paese e quindi ho rallentato. Dall'altro lato arrivava l'auto. Il conducente ha messo la freccia e avrebbe potuto svoltare mille volte, ma l'ha fatto proprio mentre io mi sono deciso a passare". A parlare Andrea Brambilla, 40enne commerciante ambulante che l'8 maggio del 2021 era alla guida della motocicletta Bmw del fratello e trasportava la moglie Francesca Fumagalli, 31 anni, di Casatenovo, operatrice sanitaria e madre dei suoi due figli piccoli quando in via San Martino ad Arcore si è scontrato contro una Fiat 500 L che svoltava a sinistra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arcore, Francesca Fumagalli morta nell’incidente in moto: assolto il marito che era alla guida

In questa notizia si parla di: arcore - guida - francesca - fumagalli

Arcore, Francesca Fumagalli morta nell’incidente in moto: chiesta l’assoluzione per il marito alla guida - Un tragico incidente scuote la comunità di Arcore, Monza e Brianza: Francesca Fumagalli, 31 anni, madre di due bambini e operatrice sanitaria, ha perso la vita in un tragico scontro tra moto e auto.

Arcore, Francesca Fumagalli morta nell’incidente in moto: assolto il marito che era alla guida; Arcore, Francesca Fumagalli morta nell’incidente in moto: chiesta l’assoluzione per il marito alla guida; “Da quattro anni chiudo gli occhi e rivedo quella scena”: motociclista a processo per la morte della moglie in un incidente.

Arcore, Francesca Fumagalli morta nell’incidente in moto: assolto il marito che era alla guida - “Quando chiudo gli occhi mi vedo davanti la scena", il dolore del marito Andrea Brambilla. Lo riporta ilgiorno.it

Arcore, Francesca Fumagalli morta nell’incidente in moto: chiesta l’assoluzione per il marito alla guida - L’uomo, Andrea Brambilla, è a processo per omicidio stradale. msn.com scrive