Punto da una vespa mentre è in moto resta vittima di una drammatica reazione allergica Salvato dalla professionalità dei medici della Casa della Salute di Sezze

Un pomeriggio che avrebbe potuto finire in tragedia si è trasformato, grazie alla prontezza dei medici della Casa della Salute di Sezze, in una vittoria sulla sorte avversa. Un medico, punto da una vespa, ha rischiato di perdere la vita a causa di una grave reazione allergica. La sua salvezza dimostra ancora una volta l'importanza dell'intervento tempestivo e professionale nel salvare vite umane.

La vicenda si è svolta mentre l'uomo, in sella alla moto con la moglie, si stava dirigendo verso Sezze dalla zona di Suso. Durante il tragitto una vespa ha deciso di fare una visita indesiderata, pungendo l'uomo sullo zigomo, per poi infilarsi sotto gli occhiali, finendo tra le palpebre.

